AUSTRIA JUICE GmbH
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Hoofdkantoor
3365 Allhartsberg
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
AUSTRIA JUICE is een van de belangrijkste producenten van hoogwaardige ingrediënten voor voedingsmiddelen en dranken en ontwikkelt in nauwe samenwerking met zijn klanten drankconcepten op maat.
AUSTRIA JUICE heeft 12 productielocaties wereldwijd en heeft ongeveer 1000 hooggekwalificeerde medewerkers in dienst die zich toeleggen op het produceren van holistische drank- en smaakoplossingen voor een breed scala aan toepassingen in de verwerkende industrie.
De uitgebreide productportfolio bestaat uit basisingrediënten voor dranken, aroma's, vruchtensapconcentraten, vruchtenwijnen, ciders en pure sappen.
Zakelijke kansen
Allesomvattende drank- en aromapartner
AUSTRIA JUICE is een competente partner in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
De ingrediënten van AUSTRIA JUICE zijn het gecombineerde resultaat van de hoogste kwaliteit, internationale expertise en gepassioneerde creatie. Dankzij de eigen productie van sapconcentraten en smaakstoffen heeft het Oostenrijkse bedrijf directe en ideale toegang tot de beste grondstoffen, gecombineerd met diepgaande ervaring. En dat proef je!