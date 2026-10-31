© AUSTRIA JUICE GmbH

AUSTRIA JUICE is een van de belangrijkste producenten van hoogwaardige ingrediënten voor voedingsmiddelen en dranken en ontwikkelt in nauwe samenwerking met zijn klanten drankconcepten op maat.

AUSTRIA JUICE heeft 12 productielocaties wereldwijd en heeft ongeveer 1000 hooggekwalificeerde medewerkers in dienst die zich toeleggen op het produceren van holistische drank- en smaakoplossingen voor een breed scala aan toepassingen in de verwerkende industrie.

De uitgebreide productportfolio bestaat uit basisingrediënten voor dranken, aroma's, vruchtensapconcentraten, vruchtenwijnen, ciders en pure sappen.