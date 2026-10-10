Landgenossenschaft Ennstal - ENNSTAL MILCH KG.
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Hoofdkantoor
8950 Stainach-Pürgg
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Ennstal Milch KG is de moderne en competente medefabrikant, als technologieleider de betrouwbare en innovatieve partner in de ontwikkeling en productie van dranken, desserts, zachte kazen en veganistische producten.
Sinds de oprichting in 1902 heeft het traditionele bedrijf zich ontwikkeld van een klassieke, regionale zuivelfabriek tot een internationale specialist op het gebied van de ontwikkeling, productie en verpakking van hoogwaardige levensmiddelen.
Bij het omzetten van een klantenvisie ligt de nadruk niet alleen op de hoogste kwaliteit en kostenbewustzijn, maar ook op een weloverwogen inzet van grondstoffen, energie, het milieu en, last but not least, mensen.
Zakelijke kansen
Ennstal Milch: medefabrikant van dranken, desserts, zachte kazen en veganistische producten
Ennstal Milch KG richt zich tot eigenaars van merkenartikelen en potentiële partners in de B2B-sector die hun plannen willen realiseren op het gebied van dranken (op basis van melk, fruit of water), desserts, specialiteiten van zachte kaas en veganistische producten.
Met het aseptisch afvullen van CartoCan, het aseptisch afvullen van bekers en de PET-afvullijn biedt Ennstal Milch zijn klanten de hoogst mogelijke technologiestandaard. Bekende internationale merken en handelsbedrijven maken al jaren gebruik van dit onvergelijkbare aanbod.