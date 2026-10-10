© Landgenossenschaft Ennstal - ENNSTAL MILCH KG.

Ennstal Milch KG is de moderne en competente medefabrikant, als technologieleider de betrouwbare en innovatieve partner in de ontwikkeling en productie van dranken, desserts, zachte kazen en veganistische producten.

Sinds de oprichting in 1902 heeft het traditionele bedrijf zich ontwikkeld van een klassieke, regionale zuivelfabriek tot een internationale specialist op het gebied van de ontwikkeling, productie en verpakking van hoogwaardige levensmiddelen.

Bij het omzetten van een klantenvisie ligt de nadruk niet alleen op de hoogste kwaliteit en kostenbewustzijn, maar ook op een weloverwogen inzet van grondstoffen, energie, het milieu en, last but not least, mensen.

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