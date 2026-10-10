Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.
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Hoofdkantoor
5302 Henndorf am Wallersee
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Het familiebedrijf WOERLE is al meer dan 130 jaar gespecialiseerd in kaas en is de Oostenrijkse pionier op het gebied van hooimelk. Het bedrijf telt ongeveer 360 medewerkers en is een van de grootste en succesvolste particuliere kaasmakerijen van Oostenrijk.
De naam WOERLE is onlosmakelijk verbonden met overheerlijke natuur- en smeltkaas. Met de Emmentaler van hooimelk en de plakken smeltkaas is WOERLE de onbetwist grootste speler in Oostenrijk.
Ook op de internationale markt is WOERLE een bekende naam: onder het merk HAPPY COW levert WOERLE voornamelijk smeltkaasproducten en natuurkaasspecialiteiten aan ongeveer 70 landen over de hele wereld.
Onder het credo "WOERLE WORKS FURTHER" werd in 2019 een uitgebreide duurzaamheidsstrategie gelanceerd. Deze richt zich voornamelijk op klimaatverantwoordelijkheid en biodiversiteit.
Zakelijke kansen
WOERLE: een particuliere kaasmakerij met meer dan 130 jaar kaastraditie
Geniet van de diversiteit van de kaaswereld, of natuurlijk, verwerkt of vers
Het assortiment WOERLE natuurkaas biedt voor elke smaak de juiste kaas. Het assortiment harde en halfharde kaas omvat populaire soorten zoals Emmentaler, Bergkäse, Gouda, Tilsiter en Butterkäse, maar ook specialiteiten zoals Mondseer, Heutaler, boerenkaas en hooimelkkaas. WOERLE beschikt ook over diepgaande kennis op het gebied van smeltkaas en verse kaas en biedt een breed scala aan verpakkingsvormen.