© Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.

Het familiebedrijf WOERLE is al meer dan 130 jaar gespecialiseerd in kaas en is de Oostenrijkse pionier op het gebied van hooimelk. Het bedrijf telt ongeveer 360 medewerkers en is een van de grootste en succesvolste particuliere kaasmakerijen van Oostenrijk.

De naam WOERLE is onlosmakelijk verbonden met overheerlijke natuur- en smeltkaas. Met de Emmentaler van hooimelk en de plakken smeltkaas is WOERLE de onbetwist grootste speler in Oostenrijk.

Ook op de internationale markt is WOERLE een bekende naam: onder het merk HAPPY COW levert WOERLE voornamelijk smeltkaasproducten en natuurkaasspecialiteiten aan ongeveer 70 landen over de hele wereld.

Onder het credo "WOERLE WORKS FURTHER" werd in 2019 een uitgebreide duurzaamheidsstrategie gelanceerd. Deze richt zich voornamelijk op klimaatverantwoordelijkheid en biodiversiteit.