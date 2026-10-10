GUNZ Warenhandels GmbH
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Hoofdkantoor
6841 Mäder
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Het familiebedrijf Gunz, opgericht in 1986, heeft zich de afgelopen 40 jaar ontwikkeld tot een internationaal succesvolle voedselleverancier. Tegenwoordig levert Gunz aan ongeveer 10.000 klanten in meer dan 100 landen over de hele wereld.
Het assortiment omvat rond de 1.200 producten op het gebied van zoetwaren, gebak, snacks, voeding, dranken en wijn, die in ongeveer 150 fabrieken in heel Europa worden geproduceerd. Enkele toegevoegde waarden zijn langdurige samenwerkingen met Fairtrade Austria en bekende voetbalclubs als FC Bayern München en Borussia Dortmund.
Deze Duitse topclubs kregen gezelschap van de Nederlandse ‘Big Four’ – Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, Twente en PSV Eindhoven – die, net als de NFL, nu ook tot de licentiepartners van Gunz behoren.
Zakelijke kansen
Een internationaal assortiment aan voedingswaren en dranken onder één dak
Zoetwaren, gebak en bakkerijproducten, pralines en chocolade, snacks, voedingsproducten, dranken, landelijke/seizoensgebonden assortimenten
Dankzij eenvoudige logistiek kunnen klanten flexibel pallets, vrachtwagens of containers uit het assortiment samenstellen. Aantrekkelijke prijzen, hoge kwaliteit en fraai productdesign maken Gunz tot een interessante partner.
Tegenwoordig levert aan het bedrijf wereldwijde klanten zoals levensmiddelenretailers (ketens en individuele handelaars), levensmiddelengroothandels, cash & carry- en postorderbedrijven.