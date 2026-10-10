© GUNZ Warenhandels GmbH

Het familiebedrijf Gunz, opgericht in 1986, heeft zich de afgelopen 40 jaar ontwikkeld tot een internationaal succesvolle voedselleverancier. Tegenwoordig levert Gunz aan ongeveer 10.000 klanten in meer dan 100 landen over de hele wereld.

Het assortiment omvat rond de 1.200 producten op het gebied van zoetwaren, gebak, snacks, voeding, dranken en wijn, die in ongeveer 150 fabrieken in heel Europa worden geproduceerd. Enkele toegevoegde waarden zijn langdurige samenwerkingen met Fairtrade Austria en bekende voetbalclubs als FC Bayern München en Borussia Dortmund.

Deze Duitse topclubs kregen gezelschap van de Nederlandse ‘Big Four’ – Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, Twente en PSV Eindhoven – die, net als de NFL, nu ook tot de licentiepartners van Gunz behoren.

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