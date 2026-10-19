Handl Tyrol GmbH
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
6551 Pians
Oostenrijk
6491 Schönwies
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
HANDL TYROL is een Oostenrijks familiebedrijf dat gevestigd is in Pians, Tirol, en is een erkende specialist in de productie van authentieke Tiroolse spek-, ham- en rauweworstproducten, maar ook innovatieve worstsnacks. Het bedrijf staat voor de hoogste kwaliteit en de beste smaak, en is een ambassadeur van de Tiroolse specialiteiten en genotcultuur.
Een hoogtepunt zijn de praktische 'Tyrol To Go'-snacks: ongekoeld houdbaar, direct klaar voor consumptie (ready-to-eat) en ideaal voor onderweg – Tirools genot voor tijdens een korte pauze.
Ook het 100% plantaardige Veggie-assortiment maakt vast deel uit van het aanbod en vult dit aan met eigentijdse, vleesvrije alternatieven.
Zakelijke kansen
Originele Tiroolse producten van spek, ham en rauwe worst
Als producent van authentieke Tiroolse spek-, ham- en rauweworstproducten en hoogwaardige, hartige snacks onder de noemer „Tyrol To Go“ is het bedrijf op zoek naar nieuwe importeurs, distributeurs en internationale partners die Tiroolse specialiteiten en innovatieve snackoplossingen op nieuwe markten willen introduceren.
Het assortiment wordt aangevuld met praktische keukenproducten die op eenvoudige wijze Tirools genot in elke keuken een plaats geven.