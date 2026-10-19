Nederlands
Seitennavigation
Inhalt

Handl Tyrol GmbH

Over
logo

HANDL TYROL is een Oostenrijks familiebedrijf en een erkend specialist in de productie van authentieke Tiroolse spek-, ham- en rauweworstproducten, maar ook innovatieve worstsnacks.

Gezocht: klanten

Sector

Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

HANDL TYROL is een Oostenrijks familiebedrijf dat gevestigd is in Pians, Tirol, en is een erkende specialist in de productie van authentieke Tiroolse spek-, ham- en rauweworstproducten, maar ook innovatieve worstsnacks. Het bedrijf staat voor de hoogste kwaliteit en de beste smaak, en is een ambassadeur van de Tiroolse specialiteiten en genotcultuur.

Een hoogtepunt zijn de praktische 'Tyrol To Go'-snacks: ongekoeld houdbaar, direct klaar voor consumptie (ready-to-eat) en ideaal voor onderweg – Tirools genot voor tijdens een korte pauze.

Ook het 100% plantaardige Veggie-assortiment maakt vast deel uit van het aanbod en vult dit aan met eigentijdse, vleesvrije alternatieven.

Productafbeelding
© Handl Tyrol GmbH
Productafbeelding
© Handl Tyrol GmbH
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

Originele Tiroolse producten van spek, ham en rauwe worst

Als producent van authentieke Tiroolse spek-, ham- en rauweworstproducten en hoogwaardige, hartige snacks onder de noemer „Tyrol To Go“ is het bedrijf op zoek naar nieuwe importeurs, distributeurs en internationale partners die Tiroolse specialiteiten en innovatieve snackoplossingen op nieuwe markten willen introduceren.
Het assortiment wordt aangevuld met praktische keukenproducten die op eenvoudige wijze Tirools genot in elke keuken een plaats geven.

Productafbeelding
© Handl Tyrol GmbH