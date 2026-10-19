© Handl Tyrol GmbH

HANDL TYROL is een Oostenrijks familiebedrijf dat gevestigd is in Pians, Tirol, en is een erkende specialist in de productie van authentieke Tiroolse spek-, ham- en rauweworstproducten, maar ook innovatieve worstsnacks. Het bedrijf staat voor de hoogste kwaliteit en de beste smaak, en is een ambassadeur van de Tiroolse specialiteiten en genotcultuur.

Een hoogtepunt zijn de praktische 'Tyrol To Go'-snacks: ongekoeld houdbaar, direct klaar voor consumptie (ready-to-eat) en ideaal voor onderweg – Tirools genot voor tijdens een korte pauze.

Ook het 100% plantaardige Veggie-assortiment maakt vast deel uit van het aanbod en vult dit aan met eigentijdse, vleesvrije alternatieven.

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