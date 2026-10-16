© Hermann Pfanner Getränke GmbH

Al meer dan 160 jaar ligt de liefde voor fruit ten grondslag aan de kwaliteitsproducten van Pfanner. Vruchtensappen en vers gezette ijsthee beslaan een groot deel van het zeer gevarieerde productassortiment. Met een exportvolume van 80% is Pfanner vertegenwoordigd in meer dan 80 landen en biedt een grote verscheidenheid van verpakkingen aan: softverpakkingen, PET-flessen, blikken en glazen flessen van uiteenlopend formaat en met verschillende inhoud.

Het traditionele bedrijf is al vele jaren BIO-gecertificeerd en voert een gevarieerd assortiment van biologische producten:

- Biologische sappen

- Biologische groentesappen, vruchtensappen en vruchtennectars

- Biologische ijsthee zonder suiker en zoetstof, zonder calorieën

"Vruchtensap - Pfanner maakt het!"