Hermann Pfanner Getränke GmbH
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Hoofdkantoor
6923 Lauterach
Oostenrijk
4470 Enns
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Al meer dan 160 jaar ligt de liefde voor fruit ten grondslag aan de kwaliteitsproducten van Pfanner. Vruchtensappen en vers gezette ijsthee beslaan een groot deel van het zeer gevarieerde productassortiment. Met een exportvolume van 80% is Pfanner vertegenwoordigd in meer dan 80 landen en biedt een grote verscheidenheid van verpakkingen aan: softverpakkingen, PET-flessen, blikken en glazen flessen van uiteenlopend formaat en met verschillende inhoud.
Het traditionele bedrijf is al vele jaren BIO-gecertificeerd en voert een gevarieerd assortiment van biologische producten:
- Biologische sappen
- Biologische groentesappen, vruchtensappen en vruchtennectars
- Biologische ijsthee zonder suiker en zoetstof, zonder calorieën
"Vruchtensap - Pfanner maakt het!"
Zakelijke kansen
Pfanner vruchtensappen en ijsthee
Pfanner - Premium merk sinds 1856
Het internationaal succesvolle familiebedrijf Pfanner streeft ernaar nieuwe klanten voor het bottelen te vinden en het aantal verkooppunten in Nederland van vruchtensappen en ijsthee van Pfanner uit te breiden of de distributie te vergroten.
Pfanner biedt een breed assortiment van kwaliteitsproducten in verschillende verpakkingen.