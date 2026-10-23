LAND-LEBEN Nahrungsmittel GmbH
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Hoofdkantoor
5102 Anthering
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Het Oostenrijkse bedrijf LAND-LEBEN ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd
• gebakken soepgarnituren (knapperbolletjes, frittaten, eierschöberl)
• heerlijk knapperige toppings (croutons in veel verschillende smaken en formaten)
• paneermeel, knoedelbrood
• Convenience producten (bladerdeegpasteitjes, party cups etc.) en
• Crackers (in diverse vormen en varianten)
voor handel, horeca en industrie.
De producten worden uitsluitend met natuurlijke grondstoffen gemaakt, volgens traditioneel recept en speciaal voor de snelle keuken.
LAND-LEBEN staat garant voor persoonlijke en individuele zorg in de samenwerking met haar partners.
Zakelijke kansen
LAND-LEBEN: de specialist voor gebakken garnituur voor in de soep, croutons, crackers, knoedelbrood en convenience producten.
Ons doel is om op de internationale markt onze merken, private labels, handels-, verkoop- en industriepartnerschappen uit te breiden.
De kracht van het bedrijf is gebaseerd op meer dan 50 jaar kennis en ervaring en biedt klanten nieuwe mogelijkheden! Het merk LAND-LEBEN staat voor innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en productdiversiteit.