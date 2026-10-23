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LAND-LEBEN Nahrungsmittel GmbH

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LAND-LEBEN - met regionaliteit klaar voor morgen!

Gezocht: klanten

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

LAND-LEBEN Nahrungsmittel GmbH
Gewerbepark 1
5102 Anthering
Oostenrijk
+43662451285
+43662451285200
office@land-leben.com
https://www.land-leben.com
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

Het Oostenrijkse bedrijf LAND-LEBEN ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd

• gebakken soepgarnituren (knapperbolletjes, frittaten, eierschöberl)
• heerlijk knapperige toppings (croutons in veel verschillende smaken en formaten)
• paneermeel, knoedelbrood
• Convenience producten (bladerdeegpasteitjes, party cups etc.) en
• Crackers (in diverse vormen en varianten)
voor handel, horeca en industrie.

De producten worden uitsluitend met natuurlijke grondstoffen gemaakt, volgens traditioneel recept en speciaal voor de snelle keuken.
LAND-LEBEN staat garant voor persoonlijke en individuele zorg in de samenwerking met haar partners.

productafbeelding
© LAND-LEBEN Nahrungsmittel GmbH
productafbeelding
© LAND-LEBEN Nahrungsmittel GmbH
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

LAND-LEBEN: de specialist voor gebakken garnituur voor in de soep, croutons, crackers, knoedelbrood en convenience producten.

Ons doel is om op de internationale markt onze merken, private labels, handels-, verkoop- en industriepartnerschappen uit te breiden.

De kracht van het bedrijf is gebaseerd op meer dan 50 jaar kennis en ervaring en biedt klanten nieuwe mogelijkheden! Het merk LAND-LEBEN staat voor innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en productdiversiteit.

persoon
© LAND-LEBEN Nahrungsmittel GmbH