© LAND-LEBEN Nahrungsmittel GmbH

Het Oostenrijkse bedrijf LAND-LEBEN ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd

• gebakken soepgarnituren (knapperbolletjes, frittaten, eierschöberl)

• heerlijk knapperige toppings (croutons in veel verschillende smaken en formaten)

• paneermeel, knoedelbrood

• Convenience producten (bladerdeegpasteitjes, party cups etc.) en

• Crackers (in diverse vormen en varianten)

voor handel, horeca en industrie.

De producten worden uitsluitend met natuurlijke grondstoffen gemaakt, volgens traditioneel recept en speciaal voor de snelle keuken.

LAND-LEBEN staat garant voor persoonlijke en individuele zorg in de samenwerking met haar partners.

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