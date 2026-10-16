MONA Naturprodukte GmbH, een dochteronderneming van de Hain Celestial Group, is een toonaangevend bedrijf als het gaat om biologische en natuurlijke producten. Meer dan 300 medewerkers zetten zich voor een uitstekende smaak, sociale verantwoordelijkheid, milieubewustzijn, gezondheid en natuurlijkheid.

MONA biedt een breed assortiment van veganistische alternatieven voor melk, ghurts en roomproducten. Deze worden in eigen fabrieken geproduceerd op basis van haver, rijst, soja en noten. Met deze delicatessen is MONA marktleider in veel Europese landen als het gaat om verse en UHT-producten.

Het assortiment zal worden uitgebreid met de verkoopmerken van Hain Celestial: Linda McCartney's Foods, ELLA's kitchen organic en CELESTIAL SEASONINGS thee.