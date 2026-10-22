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RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG

Over
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Een grote onderneming met het hart van een familiebedrijf: RAUCH werd in 1919 door Franz Josef Rauch in de Oostenrijkse Alpen opgericht en wordt nog steeds als familiebedrijf door de vierde generatie geleid.

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG
Langgasse 1
6830 Rankweil
Oostenrijk
+4355224010
+4355224013
office.at@rauch.cc
http://www.rauch.cc
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

RAUCH behoort vandaag de dag tot de wereldwijd toonaangevende bedrijven in de drankenindustrie.
In de drie bedrijfsonderdelen Rauch Beverage Solutions, Rauch Fruits en Rauch Co-Packing streeft het bedrijf er voortdurend naar om technisch en economisch tot de wereldtop te behoren. Snel, efficiënt, innovatief en eerlijk,. zo zet RAUCH de wensen van zijn klanten om in duurzaam succesvolle drankoplossingen. Hierdoor bouwt het bedrijf langdurige partnerschappen op.

• 16 fabrieken, 8 vestigingen en talrijke partners wereldwijd
• in totaal meer dan 3000 medewerkers
• CEO: Jürgen Rauch
• 15 sterke merken, waaronder Happy Day, Eistee, Bravo enz.
• omzet 2025: 1,81 miljard EUR
• meer dan 300 recepten in meer dan 40 ultramoderne verpakkingsvormen (flexverpakkingen, PET, glas, blikjes, enz.)

beeld ter illustratie
© RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG
beeld ter illustratie
© RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

RAUCH vruchtensap

Het voortdurende streven naar de hoogste kwaliteit en de ondernemersgeest van alle medewerkers hebben RAUCH gemaakt tot wat het vandaag de dag is: een van de wereldwijd toonaangevende bedrijven in de drankenindustrie.

beeld ter illustratie
© RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG