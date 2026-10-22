© RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG

RAUCH behoort vandaag de dag tot de wereldwijd toonaangevende bedrijven in de drankenindustrie.

In de drie bedrijfsonderdelen Rauch Beverage Solutions, Rauch Fruits en Rauch Co-Packing streeft het bedrijf er voortdurend naar om technisch en economisch tot de wereldtop te behoren. Snel, efficiënt, innovatief en eerlijk,. zo zet RAUCH de wensen van zijn klanten om in duurzaam succesvolle drankoplossingen. Hierdoor bouwt het bedrijf langdurige partnerschappen op.

• 16 fabrieken, 8 vestigingen en talrijke partners wereldwijd

• in totaal meer dan 3000 medewerkers

• CEO: Jürgen Rauch

• 15 sterke merken, waaronder Happy Day, Eistee, Bravo enz.

• omzet 2025: 1,81 miljard EUR

• meer dan 300 recepten in meer dan 40 ultramoderne verpakkingsvormen (flexverpakkingen, PET, glas, blikjes, enz.)

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