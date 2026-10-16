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Salzburger Biermanufaktur GmbH

Over

"Die Weisse" in Salzburg is de oudste brouwerij van witbier in Oostenrijk. Sinds 1901 wordt in dit familiebedrijf streng naar beproefde productiemethodes van de oprichter Adelbert Behr gebrouwen.

"Die Weisse" is een ongefilterd, in de fles gegist Salzburger witbier en staat garant voor traditionele ...

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Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Salzburger Biermanufaktur GmbH
Bayerhamerstraße 10
5020 Salzburg
Oostenrijk
+43662876376
prost@salzburgerweissbier.at
http://www.salzburgerweissbier.at
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