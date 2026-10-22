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Rupp Austria GmbH

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Rupp - Heerlijke kaas uit Oostenrijk, om overal van te genieten.

Gezocht: klanten

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Rupp Austria GmbH
Krüzastraße 8
6912 Hörbranz
Oostenrijk
+43557380850
+4355738085152
cheese@rupp.at
https://www.ruppcheese.at
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

Rupp Austria GmbH is een van Europa's toonaangevende kaasbedrijven en het grootste familiebedrijf in de Oostenrijkse zuivelindustrie. Het bedrijf heeft een rijke bedrijfsgeschiedenis die teruggaat tot 1908.

Rupp ontwikkelt en produceert kaasoplossingen op maat voor internationale markten met een focus op retail, foodservice en industrie. De implementatie vindt flexibel plaats als private label-, merk- of OEM-oplossing. De producten zijn verkrijgbaar in meer dan 60 landen en ongeveer 95% van de productie wordt geëxporteerd.

Het productportfolio:
• smeltkaas
• natuurkaas
• roomkaas
• veganistische alternatieven

in alle gangbare verpakkingsvormen, waaronder plakjes, blokken, potjes en aparte porties.

foto van het product
© Rupp Austria GmbH
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

Natuurlijke en smaltkaasspecialiteiten

Rupp Austria GmbH zoekt nieuwe internationale partnerschappen met handels- en industriële partners op het gebied van private label, merken en co-manufacturing.
De focus ligt op samenwerking met partners die kaasproducten, plantaardige alternatieven of nieuwe concepten verder willen ontwikkelen of implementeren.

Rupp biedt ontwikkelingsexpertise vanaf het productidee tot de industriële implementatie, met een sterke nadruk op duurzame groei en langdurige partnerschappen.

foto ter illustratie
© Rupp Austria GmbH