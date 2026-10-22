Rupp Austria GmbH is een van Europa's toonaangevende kaasbedrijven en het grootste familiebedrijf in de Oostenrijkse zuivelindustrie. Het bedrijf heeft een rijke bedrijfsgeschiedenis die teruggaat tot 1908.

Rupp ontwikkelt en produceert kaasoplossingen op maat voor internationale markten met een focus op retail, foodservice en industrie. De implementatie vindt flexibel plaats als private label-, merk- of OEM-oplossing. De producten zijn verkrijgbaar in meer dan 60 landen en ongeveer 95% van de productie wordt geëxporteerd.

Het productportfolio:

• smeltkaas

• natuurkaas

• roomkaas

• veganistische alternatieven

in alle gangbare verpakkingsvormen, waaronder plakjes, blokken, potjes en aparte porties.