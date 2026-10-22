Rupp Austria GmbH
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Hoofdkantoor
6912 Hörbranz
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Rupp Austria GmbH is een van Europa's toonaangevende kaasbedrijven en het grootste familiebedrijf in de Oostenrijkse zuivelindustrie. Het bedrijf heeft een rijke bedrijfsgeschiedenis die teruggaat tot 1908.
Rupp ontwikkelt en produceert kaasoplossingen op maat voor internationale markten met een focus op retail, foodservice en industrie. De implementatie vindt flexibel plaats als private label-, merk- of OEM-oplossing. De producten zijn verkrijgbaar in meer dan 60 landen en ongeveer 95% van de productie wordt geëxporteerd.
Het productportfolio:
• smeltkaas
• natuurkaas
• roomkaas
• veganistische alternatieven
in alle gangbare verpakkingsvormen, waaronder plakjes, blokken, potjes en aparte porties.
Zakelijke kansen
Natuurlijke en smaltkaasspecialiteiten
Rupp Austria GmbH zoekt nieuwe internationale partnerschappen met handels- en industriële partners op het gebied van private label, merken en co-manufacturing.
De focus ligt op samenwerking met partners die kaasproducten, plantaardige alternatieven of nieuwe concepten verder willen ontwikkelen of implementeren.
Rupp biedt ontwikkelingsexpertise vanaf het productidee tot de industriële implementatie, met een sterke nadruk op duurzame groei en langdurige partnerschappen.