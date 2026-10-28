PLMA Amsterdam 2027

De trend naar huismerken en private labels is al jaren ononderbroken en daarom zal ook ADVANTAGE AUSTRIA met 64 Oostenrijkse exposanten in het Oostenrijk Paviljoen aanwezig zijn om hun producten in te presenteren.

Al 40 jaar lang brengt de jaarlijkse World of Private Label International Trade Show van PLMA detailhandelaren samen met fabrikanten om hen te helpen nieuwe producten te vinden, nieuwe contacten te leggen en nieuwe ideeën te ontdekken die hun huismerkprogramma's helpen slagen en groeien.





PLMA's 2027 World of Private Label zal plaatsvinden in de RAI Amsterdam Convention Centre op dinsdag 25 en woensdag 26 mei 2027. Gedurende twee dagen zal de show het middelpunt zijn van de grootste concentratie van private label professionals in de industrie.







Mocht u interesse hebben in kennismakingsafspraken met de Oostenrijkse exposanten of voor meer informatie, dan kunt u contact op te nemen met:





Mevr. Martina Eicher

T +31 (0)70 365 49 16

E denhaag@advantageaustria.org





Wij kijken al uit naar een persoonlijk kennismakingsgesprek met u!