Acredia Versicherung AG
Sobre
Com uma participação de mercado de 55% e uma carteira de riscos de 29,9 bilhões de euros, a ACREDIA é a seguradora de crédito líder da Áustria e cobre obrigações no país e no exterior. A empresa monitora os riscos para os seus segurados e entra em ação, quando um cliente se torna inadimplente.
Com uma participação de mercado de 55% e uma carteira de riscos de 29,9 bilhões de euros, a ACREDIA é a seguradora de crédito líder da Áustria e cobre obrigações no país e no exterior. A empresa monitora os riscos para os seus segurados e entra em ação, quando um cliente se torna inadimplente.
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