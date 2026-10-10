português
Seitennavigation
Inhalt

Binder + Co AG

Sobre
logotipo

A Binder+Co é especialista de sucesso internacional em máquinas e instalações completas para trituração, peneiração, processamento por via úmida e térmica, separação, bem como embalagem e paletização de granulados de todos os tipos.

A empresa, sediada em Gleisdorf, no estado da Estíria, é lider mundial em reciclagem ...

Setor

Como entrar em contato

Como entrar em contato

Sede

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Áustria
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
vCard