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Binderholz GmbH

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A madeireira binderholz é um fornecedor completo de produtos de madeira maciça e soluções inovadoras para construções. O portfólio de produtos de madeira maciça inclui desde madeira serrada, perfis de madeira, placas de madeira maciça coladas com uma e várias camadas, madeira laminada colada, até a madeira compensada ...

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