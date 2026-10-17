CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Sobre
A CONTAINEX – uma empresa do WALTER GROUP – é o fornecedor líder de contêineres e módulos de espaços móveis.
A CONTAINEX – uma empresa do WALTER GROUP – é o fornecedor líder de contêineres e módulos de espaços móveis.
A CONTAINEX fornece „espaço imediato“ – ou seja, soluções em ambientes instalados em contêineres – a clientes de toda a Europa. Seja para aumentar áreas de escritórios e sanitários ou ampliar a capacidade de ...
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2355 Wiener Neudorf
Áustria
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Zellerstraße 1
6330 Kufstein
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