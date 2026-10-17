português
Seitennavigation
Inhalt

CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.

Sobre
logotipo

A CONTAINEX – uma empresa do WALTER GROUP – é o fornecedor líder de contêineres e módulos de espaços móveis.

A CONTAINEX fornece „espaço imediato“ – ou seja, soluções em ambientes instalados em contêineres – a clientes de toda a Europa. Seja para aumentar áreas de escritórios e sanitários ou ampliar a capacidade de ...

Setor

Como entrar em contato

Como entrar em contato

Sede