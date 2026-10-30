MTA-Messtechnik GmbH
Sobre
A MTA Messtechnik GmbH dedica-se à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias para a indústria de água e esgotos, fabricando produtos tecnicamente inovadores.
A MTA Messtechnik GmbH dedica-se à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias para a indústria de água e esgotos, fabricando produtos tecnicamente inovadores.
A empresa é líder em aplicações para averiguação e manutenção de sistemas municipais de água e esgotos, inclusive limpeza de redes de abastecimento de água ...
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MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
Áustria
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