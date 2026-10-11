Münzer Bioindustrie GmbH
Como entrar em contato
Sede
8261 Sinabelkirchen
Áustria
1220 Wien
Áustria
Perfil da empresa
A Münzer Bioindustrie GmbH é um conglomerado administrado por seus proprietários, com sede na Áustria. Seu escopo de serviços abrange o descarte de resíduos líquidos, a coleta e a valorização de óleos alimentares usados para a produção de biodiesel, a limpeza de instalações industriais, bem como a reciclagem de cabos e resíduos eletrônicos. Fundada em 1991, a empresa familiar é uma das maiores coletoras e comercializadoras de óleos alimentares usados da Europa. No porto petrolífero de Lobau, em Viena, a Münzer opera a maior instalação de produção de biodiesel do país. O objetivo principal da empresa é a descarbonização no setor de tráfego e transporte. Mais de 800 funcionários em três continentes alcançaram, no exercício fiscal de 2024/25, um faturamento superior a 360 milhões de euros.
Oportunidades de negócios
Do resíduo à energia
A Münzer está constantemente em busca de novos parceiros e oportunidades de cooperação para a coleta de óleo de cozinha usado. Como empresa do setor de economia circular, a Münzer transforma óleo de cozinha usado em biodiesel sustentável, contribuindo assim para a descarbonização no setor de transportes.
Além disso, a Münzer está sempre interessada em novas parcerias na área de matérias-primas avançadas. A Münzer está aberta à troca de ideias com empresas que coletam e fornecem resíduos e matérias-primas adequados.