SANLAS Holding GmbH
Sobre
A Sanlas Holding GmbH é uma das prestadoras de serviços médicos mais importantes da Áustria, operando 12 estabelecimentos médicos e dois hotéis.
A Sanlas Holding GmbH é uma das prestadoras de serviços médicos mais importantes da Áustria, operando 12 estabelecimentos médicos e dois hotéis.
A Sanlas Holding GmbH oferece a pacientes internacionais um atendimento completo antes, durante e após a sua estada (requerimento de visto, traduções etc.).
A gama de ...
Como entrar em contato
Como entrar em contato
Sede
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Áustria
8010 Graz
Áustria