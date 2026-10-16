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Bertsch Foodtec GmbH

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Bertsch Foodtec est le leader des constructeurs d'installations destinées à l'industrie laitière et offre des solutions s'adaptant aux besoins de ses clients pour la fabrication de fromages et la transformation industrielle du lait.

Notre gamme de prestations regroupe la planification des installations et des ...

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siège social

Bertsch Foodtec GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz
Autriche
+43555261350
bertschfoodtec@bertsch.at
https://www.bertsch.at
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