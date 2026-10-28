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Binderholz GmbH

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La scierie binderholz est un fournisseur complet de produits en bois massif et de solutions de construction innovantes.

La gamme de produits en bois massif s'étend du bois de sciage aux biocombustibles en passant par le bois profilé, les panneaux en bois massif collés à une ou plusieurs couches, le bois lamellé et le ...

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