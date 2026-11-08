© Redbloc | Redblocsystems GmbH

Redblocsystems propose un système de pièces préfabriquées hautement avantageux, qui se rentabilise en très peu de temps. Les éléments muraux de haute qualité peuvent être fabriqués de manière efficace et économique à partir de briques, de grès calcaire, de béton alvéolé, de blocs de béton, ainsi que d'autres matériaux de construction minéraux.

Avantages :

- Une technologie de pièces préfabriquées qui a fait se spreuves

- Production « juste à temps »

- Une qualité et une précision élevées

- Des coupes exactes (pentes de toit, fenêtres, etc.)

- Des temps de construction courts et des coûts calculables

- Tous les types de bâtiments sont possibles

Redblocsystems combine les avantages exceptionnels de la construction massive en termes de qualité de vie, de durabilité, d'isolation thermique et acoustique avec l'efficacité améliorée de la construction préfabriquée.

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