Tiroler Rohre GmbH
contact
siège social
6060 Hall in Tirol
Autriche
Profil de l'entreprise
La société Tiroler Rohre GmbH (TRM) développe, produit et commercialise des systèmes de tuyaux et de pieux en fonte ductile de haute qualité pour le transport de l'eau et les travaux spéciaux de génie civil.
Les produits sont performants, durables et robustes. Ils se distinguent tout particulièrement par leurs avantages écologiques et économiques. Grâce aux propriétés de la fonte ductile et à son expertise dans les domaines d'application des produits, la société Tiroler Rohre GmbH est en mesure de relever les défis les plus extrêmes.
Les domaines d'application des systèmes de tuyaux ductiles sont nombreux :
• Approvisionnement en eau potable
• Traitement des eaux usées
• Conduites de turbine
• Installations d'enneigement
• Conduites d'eau d'extinction
• Procédures d'installation sans tranchée
opportunités d'affaires
Systèmes de conduites d'eau et de tuyaux en fonte ductile de haute qualité
Tiroler Rohre GmbH, entreprise de tradition située au cœur des Alpes, recherche de nouveaux contacts commerciaux et prévoit de développer ses activités dans les domaines suivants :
• Approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées
• Procédures d'installation sans tranchée
• Enneigement technique
• Petites centrales hydroélectriques
• Systèmes d'extinction d'incendie
• Exploitation minière
Objectifs :
- Acquisition de nouveaux clients en général