Les transports et la circulation

Un réseau d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales très étendu relie l’Autriche à l'ensemble des pays voisins. L’ensemble des postes-frontières des axes principaux (passages frontières sur les autoroutes et les routes nationales) sont ouverts 24 heures sur 24.



Le code de la route et la signalisation routière autrichienne correspondent généralement à ceux des autres pays européens. En Autriche, l’ensemble des autoroutes et des voies rapides sont soumises au péage par vignette.

Dispositions relatives aux véhicules automobiles

Lors du passage à la frontière, aucun document douanier n’est demandé pour le véhicule automobile.

Un permis de conduire étranger vous autorise à conduire pendant un an un véhicule automobile en Autriche. Les permis de conduire issus des pays de l’EEE et de l’UE sont généralement admis en Autriche. Les voyageurs issus d’autres pays devront être porteurs d’un permis international, si aucun accord n’a été signé à cet effet avec leur pays d’origine. Le cas échéant, une traduction en allemand du permis exigé dans leur pays d’origine sera suffisante. Pour plus d’information, veuillez vous adresser aux Automobile-clubs autrichiens ÖAMTC (de) et ARBÖ (de). Les véhicules étrangers doivent présenter, à l’arrière du véhicule, le signe distinctif de la nationalité du pays d’origine.

En plus du carburant contenu dans le réservoir du véhicule, vous avez le droit d'introduire en Autriche 10 litres supplémentaires dans un bidon de réserve sans que vous ayez à payer des droits. Les voyageurs résident en dehors de l’Union Européenne peuvent utiliser leur véhicule à usage privé à l’intérieur de l’UE pendant une durée de 6 mois sans formalités particulières et sans payer de droits. Après utilisation, les voitures particulières peuvent quitter le pays en l’état.

Limitation de vitesse

Les limitations de vitesse sont les suivantes (sauf autre signalisation routière) :

Voitures et motos:

sur route : 100 km/h

sur autoroute : 130 km/h

en agglomération - entre les deux panneaux délimitant une commune : 50 km/h

Camping-cars jusqu’à 3 500 kg :

en agglomération 50 km/h

en agglomération 50 km/h sur route 100 km/h

sur route 100 km/h sur autoroute 130 km/h





Véhicules avec remorques légères (jusqu’à 750 kg), pour un poids total maximal autorisé de 3,5 t :

en agglomération 50 km/h

sur route et autoroute : 100 km/h





Véhicules avec remorque de plus de 750 kg (pour un poids total maximal autorisé de 3,5 t) :

en agglomération 50 km/h

en agglomération 50 km/h sur route : 80 km/h

sur route : 80 km/h sur autoroute : 100 km/h





Bus :

en agglomération 50 km/h

sur route 80 km/h

sur autoroute 100km/h (ou 90 km/h, sur certaines autoroutes entre 22h00 et 05h00)





Couloir de secours obligatoire

Depuis le 1er janvier 2012, les couloirs de secours sont obligatoires en cas d’encombrements sur toutes les autoroutes et voies rapides d’Autriche. Le couloir de secours permet l’acheminement plus rapide des secours sur un lieu d’accident. Plus d’information sur les couloirs de secours

Gilet de signalisation obligatoire

Sur les routes autrichiennes, en dehors des agglomérations, il est obligatoire de disposer de gilets de signalisation. Cela signifie que les automobilistes sont tenus d'avoir toujours à disposition une veste de signalisation fluorescente qu’ils doivent porter lorsqu’ils sont amenés à se trouver sur la chaussée en cas d’accident ou de panne. Il s'agit d'une double obligation qui pourra donc être doublement sanctionnée.Lors d’un contrôle routier, la présence du gilet de signalisation peut être vérifiée.



Les enfants en voiture

Les enfants de moins de 14 ans et de taille inférieure à 150 cm ne doivent être transportés que dans des sièges enfants adaptés. Pour les voitures particulières et les breaks (mais aussi pour les véhicules de type « minibus ») seul un enfant par siège peut être transporté, conformément aux dispositions relatives à son âge et à sa taille.



L’alcool au volant

Le taux d’alcoolémie maximal autorisé est fixé à 0,5 g par litre de sang. Le non-respect de cette limite peut donner lieu à des amendes, et selon les circonstances, le retrait du permis de conduire pourra même être envisagé.



Port de la ceinture obligatoire

Le port de la ceinture est obligatoire en Autriche.



Téléphoner au volant

Téléphoner pendant la conduite n’est autorisé qu’avec un kit mains-libres. L’installation de ce kit doit permettre de commander l’ensemble des éléments avec une seule main et le conducteur ne doit en aucun cas être gêné par ce dispositif.



Dispositions relatives aux motocyclistes

En Autriche, pour les véhicules deux roues, le port d’un casque est obligatoire. Les motards sont tenus de rouler en feux de croisement, même de jour. La vignette est obligatoire.

Carburants

L’ensemble des stations-services autrichiennes proposent de l’essence sans plomb 91 RON, Euro super (essence sans plomb 95 RON) et Super plus (essence sans plomb 98 RON). La vente d'essence contenant du plomb est interdite en Autriche, mais les stations-service proposent un additif pour véhicules sans catalyseur.



Accidents et pannes

Les accidents avec dommages corporels doivent impérativement être déclarés sans délai auprès de la police, et en cas de dommages matériels, cette déclaration n’est obligatoire que si l’identité de chacune des parties n’a pas été prouvée. Les Automobile-clubs ÖAMTC et ARBÖ disposent d’un service de dépannage 24h/24 auquel tous les conducteurs peuvent faire appel (payant pour les non-membres).



Numéros d'urgence (sans indicatif) Numéro d'urgence européen 112 Pompiers 122 Police 133 Service de secours/SAMU 144 SOS médecins 141 Secours en montagne 140 Service de dépannage (ÖAMTC) 120 Service de dépannage (ARBÖ) 123





Informations sur le trafic

La chaîne Ö3 diffuse toutes les demi-heures des informations sur l’état du trafic en Autriche et sur les principaux axes des pays voisins. En cas de danger, par exemple, en cas de véhicule circulant en sens inverse, le programme radio est immédiatement interrompu pour diffuser instantanément une alerte sur l’ensemble des chaînes radios publiques (ORF).

En appelant au 0800 600 601 (gratuit pour toute l’Autriche) vous pouvez signaler les incidents survenus sur le réseau routier 24h/24. En appelant le n° 0900 600 600, un service payant est à votre disposition pour consulter par téléphone toute l'actualité du trafic. Il est également possible de consulter ce service depuis un téléphone portable. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site oe3.ORF.at (de).

