Les transports et la circulation

Le code de la route et la signalisation routière autrichienne correspondent généralement à ceux des autres pays européens. En Autriche, l’ensemble des autoroutes et des voies rapides sont soumises au péage par vignette.
Dispositions relatives aux véhicules automobiles
Lors du passage à la frontière, aucun document douanier n’est demandé pour le véhicule automobile.
Un permis de conduire étranger vous autorise à conduire pendant un an un véhicule automobile en Autriche. Les permis de conduire issus des pays de l’EEE et de l’UE sont généralement admis en Autriche. Les voyageurs issus d’autres pays devront être porteurs d’un permis international, si aucun accord n’a été signé à cet effet avec leur pays d’origine. Le cas échéant, une traduction en allemand du permis exigé dans leur pays d’origine sera suffisante. Pour plus d’information, veuillez vous adresser aux Automobile-clubs autrichiens ÖAMTC (de) et ARBÖ (de). Les véhicules étrangers doivent présenter, à l’arrière du véhicule, le signe distinctif de la nationalité du pays d’origine.
En plus du carburant contenu dans le réservoir du véhicule, vous avez le droit d'introduire en Autriche 10 litres supplémentaires dans un bidon de réserve sans que vous ayez à payer des droits. Les voyageurs résident en dehors de l’Union Européenne peuvent utiliser leur véhicule à usage privé à l’intérieur de l’UE pendant une durée de 6 mois sans formalités particulières et sans payer de droits. Après utilisation, les voitures particulières peuvent quitter le pays en l’état.
Limitation de vitesse
Les limitations de vitesse sont les suivantes (sauf autre signalisation routière) :
Voitures et motos:
- sur route : 100 km/h
- sur autoroute : 130 km/h
- en agglomération - entre les deux panneaux délimitant une commune : 50 km/h
Camping-cars jusqu’à 3 500 kg :
- en agglomération 50 km/h
- sur route 100 km/h
- sur autoroute 130 km/h
Véhicules avec remorques légères (jusqu’à 750 kg), pour un poids total maximal autorisé de 3,5 t :
- en agglomération 50 km/h
- sur route et autoroute : 100 km/h
Véhicules avec remorque de plus de 750 kg (pour un poids total maximal autorisé de 3,5 t) :
- en agglomération 50 km/h
- sur route : 80 km/h
- sur autoroute : 100 km/h
Bus :
- en agglomération 50 km/h
- sur route 80 km/h
- sur autoroute 100km/h (ou 90 km/h, sur certaines autoroutes entre 22h00 et 05h00)
Couloir de secours obligatoire
Depuis le 1er janvier 2012, les couloirs de secours sont obligatoires en cas d’encombrements sur toutes les autoroutes et voies rapides d’Autriche. Le couloir de secours permet l’acheminement plus rapide des secours sur un lieu d’accident. Plus d’information sur les couloirs de secours
Gilet de signalisation obligatoire
Sur les routes autrichiennes, en dehors des agglomérations, il est obligatoire de disposer de gilets de signalisation. Cela signifie que les automobilistes sont tenus d'avoir toujours à disposition une veste de signalisation fluorescente qu’ils doivent porter lorsqu’ils sont amenés à se trouver sur la chaussée en cas d’accident ou de panne. Il s'agit d'une double obligation qui pourra donc être doublement sanctionnée.Lors d’un contrôle routier, la présence du gilet de signalisation peut être vérifiée.
Les enfants en voiture
Les enfants de moins de 14 ans et de taille inférieure à 150 cm ne doivent être transportés que dans des sièges enfants adaptés. Pour les voitures particulières et les breaks (mais aussi pour les véhicules de type « minibus ») seul un enfant par siège peut être transporté, conformément aux dispositions relatives à son âge et à sa taille.
L’alcool au volant
Le taux d’alcoolémie maximal autorisé est fixé à 0,5 g par litre de sang. Le non-respect de cette limite peut donner lieu à des amendes, et selon les circonstances, le retrait du permis de conduire pourra même être envisagé.
Port de la ceinture obligatoire
Le port de la ceinture est obligatoire en Autriche.
Téléphoner au volant
Téléphoner pendant la conduite n’est autorisé qu’avec un kit mains-libres. L’installation de ce kit doit permettre de commander l’ensemble des éléments avec une seule main et le conducteur ne doit en aucun cas être gêné par ce dispositif.
Dispositions relatives aux motocyclistes
En Autriche, pour les véhicules deux roues, le port d’un casque est obligatoire. Les motards sont tenus de rouler en feux de croisement, même de jour. La vignette est obligatoire.
Carburants
L’ensemble des stations-services autrichiennes proposent de l’essence sans plomb 91 RON, Euro super (essence sans plomb 95 RON) et Super plus (essence sans plomb 98 RON). La vente d'essence contenant du plomb est interdite en Autriche, mais les stations-service proposent un additif pour véhicules sans catalyseur.
Accidents et pannes
Les accidents avec dommages corporels doivent impérativement être déclarés sans délai auprès de la police, et en cas de dommages matériels, cette déclaration n’est obligatoire que si l’identité de chacune des parties n’a pas été prouvée. Les Automobile-clubs ÖAMTC et ARBÖ disposent d’un service de dépannage 24h/24 auquel tous les conducteurs peuvent faire appel (payant pour les non-membres).
|Numéros d'urgence (sans indicatif)
|Numéro d'urgence européen
|112
|Pompiers
|122
|Police
|133
|Service de secours/SAMU
|144
|SOS médecins
|141
|Secours en montagne
|140
|Service de dépannage (ÖAMTC)
|120
|Service de dépannage (ARBÖ)
|123
Informations sur le trafic
La chaîne Ö3 diffuse toutes les demi-heures des informations sur l’état du trafic en Autriche et sur les principaux axes des pays voisins. En cas de danger, par exemple, en cas de véhicule circulant en sens inverse, le programme radio est immédiatement interrompu pour diffuser instantanément une alerte sur l’ensemble des chaînes radios publiques (ORF).
En appelant au 0800 600 601 (gratuit pour toute l’Autriche) vous pouvez signaler les incidents survenus sur le réseau routier 24h/24. En appelant le n° 0900 600 600, un service payant est à votre disposition pour consulter par téléphone toute l'actualité du trafic. Il est également possible de consulter ce service depuis un téléphone portable. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site oe3.ORF.at (de).
Austrian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d’Autriche, elle exploite un réseau mondial de près de 130 destinations, avec une densité particulière en Europe centrale et de l’Est. Austrian Airlines fait partie du groupe Lufthansa et est membre de la Star Alliance.
Renseignez-vous dès maintenant sur votre vol.
Les aéroports suivants assurent des vols internationaux :
Ces aéroports sont reliés les uns aux autres par des vols nationaux quotidiens.
Point info VOLS: T.: +43 1 7007 22233
Navette à l’aéroport de Vienne
Un train, le City Airport Train (CAT), relie, en seulement 16 minutes, l’aéroport de Vienne au centre de Vienne (Gare : Bahnhof Wien Mitte): Horaires (de)
Vous trouverez les horaires et les tarifs de Vienna Airport Lines sur le site de l’aéroport de Vienne (en) ainsi que des informations sur les liaisons de trains de banlieue, les taxis, les véhicules de location et les services de navettes.
Les Chemins de fer autrichiens ÖBB et WESTbahn proposent des options attractives pour les trajets en train à travers l’Autriche.
Saviez-vous que vous pouviez acheminer votre voiture ou votre moto par le train pour vous épargner le pénible voyage par la route ?
Liaisons auto-train quotidiennes.
La plateforme ferroviaire « Autoschleuse Tauernbahn » , des Chemins de fer ÖBB achemine votre voiture ou votre moto pour franchir le tunnel Tauern (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Vous trouverez plus d’informations y compris sur les conditions de transport et les consignes de sécurité dans la brochure « Autoschleuse Tauernbahn (PDF, 0.7MB) ».Informations
Pour plus d’informations et pour réserver dès maintenant votre voyage, rendez-vous sur ÖBB-Austrian Railway website , ou appelez le Service Clients des ÖBB au +43 5 1717, renseignez-vous au guichet de la gare ou dans les agences de voyages et les Automobile-clubs.
Pour découvrir l’Autriche, vous pouvez choisir parmi de nombreux moyens de transports. Renseignez-vous sur les autres possibilités qui vous sont offertes pour voyager confortablement et en toute tranquillité.
Le bateau
Plusieurs sociétés proposent toute une gamme de trajets sur différents tronçons du Danube.
Par ailleurs, on trouvera, sur les bords des lacs autrichiens, de nombreuses navettes et bateaux d'excursions.
Pour plus d’information, rendez-vous sur :
Le bus
La société ÖBB Postbus propose près de 21 200 arrêts dans toute l'Autriche avec 800 itinéraires. La quasi-totalité des sites touristiques est accessible en autobus.
Infos sur le réseau de bus en Autriche
Les taxis
Les taxis circulants dans les grandes villes sont équipés de taximètres homologués et étalonnés. Le tarif est calculé en fonction de la distance parcourue (en km) et de la durée du trajet. Informations sur les taxis à Vienne
Pour les courses de Vienne à l’aéroport (n’oubliez pas de demander un « Taxi aéroport » (Flughafentaxi ou Airport-Taxi) dès votre réservation), le prix de la course sera majoré d’un montant d’environ 18 euros pour le retour du taxi.
Les « Airport-Taxis » n’effectuent que des courses vers ou depuis l'aéroport. Ils attendent leurs clients à la sortie de l’aéroport Schwechat de Vienne. Ils doivent être réservés au préalable et proposent un forfait (bagages inclus) sans supplément pour le trajet à vide.
Les téléphériques
L’Autriche dispose d’environ 3.000 téléphériques, télésièges et remontées mécaniques (en) . La plupart d’entre eux montent jusqu'à 3.000 m d'altitude.