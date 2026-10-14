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Delta Managing & Consulting Engineers GmbH (part of DELTA Group)

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How to get in touch

Headquarters

Delta Managing & Consulting Engineers GmbH (part of DELTA Group)
Haidingergasse 2
1030 Wien
Austria
+4350 756 200
office@delta.at
http://www.delta.at
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