2f-Leuchten Ges.m.b.H.
En bref
La société 2f-Leuchten Ges.m.b.H., située au cœur des montagnes de Salzbourg, a été fondée en 1972 et compte plus de 70 collaborateurs très investis.
La société 2f-Leuchten Ges.m.b.H., située au cœur des montagnes de Salzbourg, a été fondée en 1972 et compte plus de 70 collaborateurs très investis.
La plupart des employés sont originaires de la région et combinent un large éventail de compétences. Serruriers, peintres, charpentiers, tailleurs, ingénieurs ...
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siège social
2f-Leuchten Ges.m.b.H.
Pichl 118
5441 Abtenau
Autriche
5441 Abtenau
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