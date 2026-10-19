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AMAG rolling GmbH

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La société AMAG est un fabricant international d'aluminium primaire , de produits coulés et laminés utilisés dans des secteurs tels que l'industrie Aéronautique, l´Automobile , la Mécanique, ainsi que l'industrie du Bâtiment.

La société AMAG dispose de qualifications auprès de presque tous les constructeurs ...

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siège social

AMAG rolling GmbH
Lamprechtshausenerstraße 61
5282 Braunau am Inn - Ranshofen
Autriche
+4377228010
+437722809406
md-rolling@amag.at
http://www.amag.at
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