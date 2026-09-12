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ATM Recyclingsystems GmbH

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ATM (Arnold Technologie für Metal Recycling) est une entreprise leader du groupe ASCO International reposant sur plus de 80 ans d'expérience. Elle développe, planifie, fabrique et entretient des systèmes de recyclage des métaux pour le traitement des matières premières secondaires dans le monde entier.

L'entreprise, ...

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siège social

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Autriche
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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