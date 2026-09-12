ATM Recyclingsystems GmbH
En bref
ATM (Arnold Technologie für Metal Recycling) est une entreprise leader du groupe ASCO International reposant sur plus de 80 ans d'expérience. Elle développe, planifie, fabrique et entretient des systèmes de recyclage des métaux pour le traitement des matières premières secondaires dans le monde entier.
ATM (Arnold Technologie für Metal Recycling) est une entreprise leader du groupe ASCO International reposant sur plus de 80 ans d'expérience. Elle développe, planifie, fabrique et entretient des systèmes de recyclage des métaux pour le traitement des matières premières secondaires dans le monde entier.
L'entreprise, ...
contact
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siège social
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Autriche
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