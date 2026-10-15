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AVL List GmbH

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AVL est une entreprise technologique de mobilité de premier plan au niveau mondial dans les domaines de l'ingénierie, de la simulation et des essais.

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2 filiales dans ce pays

siège social

AVL List GmbH
Hans-List-Platz 1
8020 Graz
Autriche
+433167870
+43316787400
info@avl.com
http://www.avl.com
https://www.linkedin.com/company/avl/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
vCard
A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

AVL List GmbH (« AVL »), dont le siège est à Graz, est l'une des principales entreprises technologiques de mobilité au monde pour l'ingénierie, la simulation et les essais dans l'industrie automobile ainsi que dans d'autres secteurs tels que l'aéronautique, le transport maritime, le rail et l'énergie.
En mettant clairement l'accent sur l'électrification, les logiciels, l'intelligence artificielle et l'automatisation, AVL accompagne la transformation durable et numérique de la mobilité.

Sur la base de recherches approfondies, AVL développe des technologies et des outils innovants pour une mobilité verte, sûre et durable. De la phase de concept à la production en série, des architectures de véhicules et des plateformes sont créées, stimulant l'innovation dans les systèmes de propulsion et les sources d'énergie. AVL propose des solutions efficaces pour tous les types de propulsion, qu'il s'agisse de technologies conventionnelles, hybrides, électriques à batterie ou à pile à combustible

Image produit
© AVL List GmbH
Image produit
© AVL List GmbH
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

AVL Security and Defense

Technologies for Mission-Critical Mobility

AVL développe des solutions sur mesure pour les exigences spécifiques des plateformes terrestres, maritimes et aériennes. Le portefeuille comprend des solutions de simulation avancées et des Engineering-Services, ainsi qu'une technologie de mesure et des systèmes de test de pointe. De plus, AVL couvre les domaines de la validation virtuelle, des technologies de Machine-Learning, des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des Data-Intelligence-Services.