AVL List GmbH (« AVL »), dont le siège est à Graz, est l'une des principales entreprises technologiques de mobilité au monde pour l'ingénierie, la simulation et les essais dans l'industrie automobile ainsi que dans d'autres secteurs tels que l'aéronautique, le transport maritime, le rail et l'énergie.

En mettant clairement l'accent sur l'électrification, les logiciels, l'intelligence artificielle et l'automatisation, AVL accompagne la transformation durable et numérique de la mobilité.

Sur la base de recherches approfondies, AVL développe des technologies et des outils innovants pour une mobilité verte, sûre et durable. De la phase de concept à la production en série, des architectures de véhicules et des plateformes sont créées, stimulant l'innovation dans les systèmes de propulsion et les sources d'énergie. AVL propose des solutions efficaces pour tous les types de propulsion, qu'il s'agisse de technologies conventionnelles, hybrides, électriques à batterie ou à pile à combustible

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