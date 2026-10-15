AVL List GmbH
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2 filiales dans ce pays
78290 CROISSY SUR SEINE
France
91127 PALAISEAU
France
siège social
8020 Graz
Autriche
Profil de l'entreprise
AVL List GmbH (« AVL »), dont le siège est à Graz, est l'une des principales entreprises technologiques de mobilité au monde pour l'ingénierie, la simulation et les essais dans l'industrie automobile ainsi que dans d'autres secteurs tels que l'aéronautique, le transport maritime, le rail et l'énergie.
En mettant clairement l'accent sur l'électrification, les logiciels, l'intelligence artificielle et l'automatisation, AVL accompagne la transformation durable et numérique de la mobilité.
Sur la base de recherches approfondies, AVL développe des technologies et des outils innovants pour une mobilité verte, sûre et durable. De la phase de concept à la production en série, des architectures de véhicules et des plateformes sont créées, stimulant l'innovation dans les systèmes de propulsion et les sources d'énergie. AVL propose des solutions efficaces pour tous les types de propulsion, qu'il s'agisse de technologies conventionnelles, hybrides, électriques à batterie ou à pile à combustible
opportunités d'affaires
AVL Security and Defense
Technologies for Mission-Critical Mobility
AVL développe des solutions sur mesure pour les exigences spécifiques des plateformes terrestres, maritimes et aériennes. Le portefeuille comprend des solutions de simulation avancées et des Engineering-Services, ainsi qu'une technologie de mesure et des systèmes de test de pointe. De plus, AVL couvre les domaines de la validation virtuelle, des technologies de Machine-Learning, des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des Data-Intelligence-Services.