Zahel vinifie ses vins en respectant la nature - cela signifie utiliser des pratiques qui laissent le vignoble aussi intact et pur que possible. Après des décennies de renoncement aux pesticides ainsi qu'à une exploitation proche de la nature, le domaine a obtenu en 2017 la certification bio et la certification biodynamique selon Demeter en 2018 pour tous ses vignobles.

L'entreprise exploite 33 hectares de vignes dans toutes les zones viticoles importantes de Vienne. Les différents sols, associés au microclimat spécifique de chaque terroir, constituent la base d'une qualité exceptionnelle pour les vins. Le caractère unique du sol viennois, si différent, est renforcé plus avant par la nature aux multiples facettes de la ville.

© Bio Weingut Zahel GmbH