Bio Weingut Zahel GmbH
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siège social
1230 Wien
Autriche
Profil de l'entreprise
Zahel vinifie ses vins en respectant la nature - cela signifie utiliser des pratiques qui laissent le vignoble aussi intact et pur que possible. Après des décennies de renoncement aux pesticides ainsi qu'à une exploitation proche de la nature, le domaine a obtenu en 2017 la certification bio et la certification biodynamique selon Demeter en 2018 pour tous ses vignobles.
L'entreprise exploite 33 hectares de vignes dans toutes les zones viticoles importantes de Vienne. Les différents sols, associés au microclimat spécifique de chaque terroir, constituent la base d'une qualité exceptionnelle pour les vins. Le caractère unique du sol viennois, si différent, est renforcé plus avant par la nature aux multiples facettes de la ville.
opportunités d'affaires
Des vins bio de Vienne
Le domaine viticole bio Zahel est à la recherche de nouveaux importateurs/partenaires de distribution intéressés par des vins bio et biodynamiques. La gamme de produits comprend le Wiener Gemischter Satz classique jusqu'aux vins de terroirs uniques et naturels. Les vins mousseux et les vins pétillants naturels viennent compléter la gamme de produits.
La liste des cépages comprend : Wiener Gemischter Satz, Grüner Veltliner, Riesling, Rotburger, Pinot Noir, Saint-Laurent et d'autres cépages autochtones comme le raisin orange ou le Neuburger.