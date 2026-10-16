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BULMOR industries GmbH

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BULMOR industries, dont le siège est situé à Perg, est le leader mondial des chariots latéraux de niche en intralogistique.

Avec des succursales en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Bulmor produit environ 350 chariots latéraux et chariots latéraux multidirectionnels par an pour les industries du bois, de ...

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siège social

BULMOR industries GmbH
Kickenau 1
4320 Perg
Autriche
+437262583970
+4372625839711
info@bulmor.com
http://www.bulmor.com
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