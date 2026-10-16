BULMOR industries GmbH
En bref
BULMOR industries, dont le siège est situé à Perg, est le leader mondial des chariots latéraux de niche en intralogistique.
BULMOR industries, dont le siège est situé à Perg, est le leader mondial des chariots latéraux de niche en intralogistique.
Avec des succursales en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Bulmor produit environ 350 chariots latéraux et chariots latéraux multidirectionnels par an pour les industries du bois, de ...
contact
contact
siège social
BULMOR industries GmbH
Kickenau 1
4320 Perg
Autriche
4320 Perg
Autriche