CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
En bref
CONTAINEX, une entreprise de WALTER GROUP, est le principal fournisseur de conteneurs et de systèmes de chambres mobiles.
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CONTAINEX livre de l'« espace prêt à l'emploi », c'est-à-dire des solutions d'espace avec des conteneurs à des clients dans toute l'Europe. Qu'il s'agisse de l'agrandissement des bureaux et des ...
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CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
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2355 Wiener Neudorf
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6330 Kufstein
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