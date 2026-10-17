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CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.

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CONTAINEX, une entreprise de WALTER GROUP, est le principal fournisseur de conteneurs et de systèmes de chambres mobiles.

CONTAINEX livre de l'« espace prêt à l'emploi », c'est-à-dire des solutions d'espace avec des conteneurs à des clients dans toute l'Europe. Qu'il s'agisse de l'agrandissement des bureaux et des ...

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