EMPL Fahrzeugwerk GmbH
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siège social
6272 Kaltenbach im Zillertal
Autriche
Profil de l'entreprise
EMPL est le n°1 européen des carrosseries spéciales personnalisées pour les châssis de camions. Ses produits adaptés aux exigences d'application spécifiques des clients sont connus dans le monde entier et ont fait leurs preuves.
En tant que partenaire de longue date des organismes spécialisés dans les domaines des « véhicules de lutte contre l'incendie », des « véhicules utilitaires » et de la « défense et des autorités », EMPL propose une large gamme de produits personnalisés de qualité : véhicules anti-manifestation, unités mobiles, carrosseries d'ambulances, plateaux, véhicules de remorquage et de dépannage, véhicules de transport de troupes, carrosseries de service et d'atelier, abris, carrosseries de citernes, véhicules d'incendie, systèmes de chargement par crochet, etc.
opportunités d'affaires
Véhicules spéciaux à usage militaire
Véhicules de transport de troupes, véhicules de récupération et de remorquage, abris, superstructures d'ambulances, systèmes de changement ...
Les carrosseries militaires EMPL sont conçues et fabriquées pour répondre aux normes élevées de fiabilité, de durabilité, de protection contre la corrosion, de sécurité et de qualité. Les activités dans le domaine de la recherche et du développement permettent à l'entreprise d'être constamment en avance sur la concurrence.