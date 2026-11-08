© EMPL Fahrzeugwerk GmbH

EMPL est le n°1 européen des carrosseries spéciales personnalisées pour les châssis de camions. Ses produits adaptés aux exigences d'application spécifiques des clients sont connus dans le monde entier et ont fait leurs preuves.

En tant que partenaire de longue date des organismes spécialisés dans les domaines des « véhicules de lutte contre l'incendie », des « véhicules utilitaires » et de la « défense et des autorités », EMPL propose une large gamme de produits personnalisés de qualité : véhicules anti-manifestation, unités mobiles, carrosseries d'ambulances, plateaux, véhicules de remorquage et de dépannage, véhicules de transport de troupes, carrosseries de service et d'atelier, abris, carrosseries de citernes, véhicules d'incendie, systèmes de chargement par crochet, etc.

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