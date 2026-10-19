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evasis edibles GmbH

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evasis edibles GmbH développe, produit et vend des aliments de qualité à base d'algues sous la marque HELGA [healthy algae].
La toute nouvelle start-up autrichienne s'approvisionne en algues dans un élevage allemand strictement contrôlé et d'excellente qualité.

Son premier produit, boisson rafraîchissante aux algues ...

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siège social

evasis edibles GmbH
Rauchfangkehrergasse 3
2560 Berndorf
Autriche
office@hallohelga.at
http://www.hallohelga.com
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