evasis edibles GmbH
En bref
evasis edibles GmbH développe, produit et vend des aliments de qualité à base d'algues sous la marque HELGA [healthy algae].
evasis edibles GmbH développe, produit et vend des aliments de qualité à base d'algues sous la marque HELGA [healthy algae].
La toute nouvelle start-up autrichienne s'approvisionne en algues dans un élevage allemand strictement contrôlé et d'excellente qualité.
Son premier produit, boisson rafraîchissante aux algues ...
contact
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siège social
evasis edibles GmbH
Rauchfangkehrergasse 3
2560 Berndorf
Autriche
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