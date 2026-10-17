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fibionic GmbH

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fibionic a développé un procédé de production breveté, le fibionic fiber placement (FFP), qui combine une conception bionique des chemins de charge avec la technologie de placement de fibres la plus rapide au monde.

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siège social

fibionic GmbH
Gewerbepark 7a
6091 Götzens
Autriche
+436776399 8031
info@fibionic.com
https://www.fibionic.com/
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

fibionic a développé un procédé de production breveté, le fibionic fiber placement (FFP), qui combine une conception bionique des chemins de charge avec la technologie de placement de fibres la plus rapide au monde. Contrairement aux systèmes robotisés (impression 3D, TFP) ou aux procédés de thermoformage (Organosheets), le procédé à flux d'air fibionic produit des squelettes de renforcement optimisés avec des temps de cycle allant jusqu'à 1 minute par pièce. Ceux-ci s'intègrent parfaitement, par exemple, dans des pièces moulées par injection, permettant ainsi la production de matériaux composites recyclables à grand volume à un coût équivalent à celui de l'aluminium.

Image du produit
© fibionic GmbH
Image du produit
© fibionic GmbH
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

Construction légère bionique pour la production industrielle en série

Solutions composites durables pour des pièces aux performances optimisées

fibionic s'adresse à des clients industriels du monde entier nécessitant des pièces à la fois très résistantes et légères. L'offre comprend des structures de renforcement composites optimisées de manière bionique ainsi que des solutions de prototypage et de production en série pour des applications intersectorielles. L'objectif est de rendre la construction légère performante économiquement et durablement évolutive.

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