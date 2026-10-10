FREQUENTIS AG
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siège social
1100 Wien
Autriche
Profil de l'entreprise
Frequentis est un fournisseur mondial de systèmes de communication et d'information pour les centres de contrôle ayant des missions critiques en matière de sécurité. Cette entreprise familiale cotée en bourse développe des solutions innovantes dans les segments Air Traffic Management (contrôle aérien civil et militaire, défense aérienne) et Public Safety & Transport (police, pompiers, services de secours, chemins de fer, navigation). En tant que groupe mondial comptant environ 2.500 collaborateurs (équivalents temps plein, ETP), Frequentis dispose d'un réseau mondial de sociétés et de représentants dans plus de 50 pays. Les produits, services et solutions sont utilisés par les clients dans environ 150 pays.
opportunités d'affaires
Technologie de communication et systèmes d'information
Frequentis est un leader international dans le développement et la production de technologies de communication, d'information et de réseau pour des applications de sécurité critiques dans les domaines de la gestion du trafic aérien, de la défense et de la sécurité, de la sécurité publique et des transports et du maritime. Frequentis dispose de vastes compétences techniques et du portefeuille de produits et de solutions nécessaire à la réalisation de Control Center Solutions innovantes et spécifiques aux clients avec des missions critiques pour la sécurité.