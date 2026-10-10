FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
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filiales dans ce pays
95723 Roissy CDG Cedex
France
siège social
4600 Wels
Autriche
Profil de l'entreprise
Fronius rassemble près de 6 700 collaborateurs à travers le monde, avec un taux d'exportation de 90% et plus de 1 750 brevets actifs.
Fondée en 1945 en tant qu'entreprise régionale unipersonnelle, l'entreprise fait aujourd'hui partie des Global Players, comme le prouvent de manière impressionnante 37 filiales internationales ainsi que des partenaires commerciaux dans plus de 60 pays.
Et pourtant, Fronius reste fondamentalement une entreprise familiale autrichienne, active dans la technologie photovoltaïque, de soudage et de charge de batteries, qui a toujours développé des produits et des solutions pour un avenir durable.
opportunités d'affaires
« Fronius Solar & Energy » et « Fronius Welding »
Fronius Solar & Energy :
Fronius propose des solutions énergétiques innovantes pour un avenir sans émissions. Ses produits utilisent l'énergie solaire pour l'alimentation électrique, le chauffage, la climatisation et la recharge des véhicules électriques. De plus, Fronius propose des solutions de charge pour les batteries de traction et de démarrage.
Fronius Welding :
Fronius est l'un des leaders du soudage à l'arc et du soudage robotisé. L'entreprise propose des systèmes complets automatisés et des solutions de soudage numériques pour l'Industrie 5.0. Des appareils de soudage intuitifs, des accessoires de haute qualité et des produits de protection pour les professionnels complètent le portefeuille.