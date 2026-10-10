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FRONIUS INTERNATIONAL GmbH

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Fronius International opère dans les domaines de la technologie de soudage, du photovoltaïque et de la technologie de charge de batteries.

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Fronius France S.A.R.L.
ZAC du Moulin 8, rue du Meunier / BP 14061
95723 Roissy CDG Cedex
France
+33139331212
contact.france@fronius.com
https://www.fronius.fr
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siège social

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Autriche
+4372422413013
contact@fronius.com
https://www.fronius.com
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

Fronius rassemble près de 6 700 collaborateurs à travers le monde, avec un taux d'exportation de 90% et plus de 1 750 brevets actifs.

Fondée en 1945 en tant qu'entreprise régionale unipersonnelle, l'entreprise fait aujourd'hui partie des Global Players, comme le prouvent de manière impressionnante 37 filiales internationales ainsi que des partenaires commerciaux dans plus de 60 pays.
Et pourtant, Fronius reste fondamentalement une entreprise familiale autrichienne, active dans la technologie photovoltaïque, de soudage et de charge de batteries, qui a toujours développé des produits et des solutions pour un avenir durable.

Bâtiment
© FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

« Fronius Solar & Energy » et « Fronius Welding »

Fronius Solar & Energy :
Fronius propose des solutions énergétiques innovantes pour un avenir sans émissions. Ses produits utilisent l'énergie solaire pour l'alimentation électrique, le chauffage, la climatisation et la recharge des véhicules électriques. De plus, Fronius propose des solutions de charge pour les batteries de traction et de démarrage.

Fronius Welding :
Fronius est l'un des leaders du soudage à l'arc et du soudage robotisé. L'entreprise propose des systèmes complets automatisés et des solutions de soudage numériques pour l'Industrie 5.0. Des appareils de soudage intuitifs, des accessoires de haute qualité et des produits de protection pour les professionnels complètent le portefeuille.

Image d'illustration
© FRONIUS INTERNATIONAL GmbH