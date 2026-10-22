GD European Land Systems - Steyr GmbH
En bref
General Dynamics European Land Systems (GDELS) est une société de General Dynamics Corporation représentée dans toute l'Europe avec des sites en Allemagne, en Autriche, en Espagne et en Suisse.
General Dynamics European Land Systems (GDELS) est une société de General Dynamics Corporation représentée dans toute l'Europe avec des sites en Allemagne, en Autriche, en Espagne et en Suisse.
Fortes de 1 870 collaborateurs techniques hautement qualifiés, les entreprises GDELS développent, produisent et livrent des ...
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siège social
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Bleibtreustraße 2
1110 Wien
Autriche
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