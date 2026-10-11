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Geniesserhof Haimer

En bref
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Le domaine Weingut Genießerhof Haimer est certifié « Nachhaltig Austria » depuis 2020 et spécialisé dans le Grüner Veltliner.

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siège social

Geniesserhof Haimer
Körnergasse 14
2170 Poysdorf
Autriche
+432552 29465
office@haimer.at
https://www.haimer.at/
vCard
A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

Les vins du domaine Weingut Genießerhof Haimer sont comme un matin d'été – lorsque les premiers rayons de soleil réchauffent le sol et que l'air est plein de vivacité.
Chaque gorgée porte cette signature particulière : une harmonie de légèreté et de naturel qui touche l'âme. Ils sont discrets, mais pleins de caractère – comme une invitation à profiter de l'instant. Ils donnent envie d'en reprendre à chaque gorgée, comme un moment de liberté totale que l'on voudrait ne jamais voir finir.

Domaine viticole
© Geniesserhof Haimer
Vignes
© Geniesserhof Haimer
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

Grüner Veltliner du Weinviertel

Vins de terroir authentiques pour l'importation, la gastronomie et le commerce spécialisé

Geniesserhof Haimer est un domaine viticole familial du Weinviertel et recherche des partenaires B2B dans l'importation, le commerce spécialisé et la gastronomie. L'accent est mis sur le Grüner Veltliner décliné en plusieurs styles ainsi que sur une sélection de vins blancs et rouges, garantissant fiabilité et traçabilité, avec une solide expérience à l'international.

Personnes
© Geniesserhof Haimer