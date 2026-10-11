Geniesserhof Haimer
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siège social
2170 Poysdorf
Autriche
Profil de l'entreprise
Les vins du domaine Weingut Genießerhof Haimer sont comme un matin d'été – lorsque les premiers rayons de soleil réchauffent le sol et que l'air est plein de vivacité.
Chaque gorgée porte cette signature particulière : une harmonie de légèreté et de naturel qui touche l'âme. Ils sont discrets, mais pleins de caractère – comme une invitation à profiter de l'instant. Ils donnent envie d'en reprendre à chaque gorgée, comme un moment de liberté totale que l'on voudrait ne jamais voir finir.
opportunités d'affaires
Grüner Veltliner du Weinviertel
Vins de terroir authentiques pour l'importation, la gastronomie et le commerce spécialisé
Geniesserhof Haimer est un domaine viticole familial du Weinviertel et recherche des partenaires B2B dans l'importation, le commerce spécialisé et la gastronomie. L'accent est mis sur le Grüner Veltliner décliné en plusieurs styles ainsi que sur une sélection de vins blancs et rouges, garantissant fiabilité et traçabilité, avec une solide expérience à l'international.