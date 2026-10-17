Getzner Textil AG

La tradition, le savoir-faire et la force d'innovation caractérisent le portefeuille de Getzner Textil. Depuis plus de 200 ans, l'entreprise est synonyme de tissus de haute qualité et de solutions textiles à haute technicité. La production est réalisée en Europe dans le respect des ressources, au sein de ses propres manufactures textiles, gages de qualité, de précision et de fiabilité.

Dans le domaine des tissus de support et de renfort, l'accent est mis sur les tissus en polyester haute résistance, complétés par des fibres naturelles dont l'importance ne cesse de croître. En outre, Getzner Textil développe et produit des tissus pour d'autres applications spéciales sur mesure.