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Getzner Textil AG

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La tradition, le savoir-faire et la force d'innovation caractérisent le portefeuille de Getzner Textil. Depuis plus de 200 ans, l'entreprise est synonyme de tissus de haute qualité et de solutions textiles à haute technicité.

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siège social

Getzner Textil AG
Bleichestraße 1
6700 Bludenz
Autriche
+4355526010
+43555265650
fabrics@getzner.at
http://www.getzner.at
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

La tradition, le savoir-faire et la force d'innovation caractérisent le portefeuille de Getzner Textil. Depuis plus de 200 ans, l'entreprise est synonyme de tissus de haute qualité et de solutions textiles à haute technicité. La production est réalisée en Europe dans le respect des ressources, au sein de ses propres manufactures textiles, gages de qualité, de précision et de fiabilité.

Dans le domaine des tissus de support et de renfort, l'accent est mis sur les tissus en polyester haute résistance, complétés par des fibres naturelles dont l'importance ne cesse de croître. En outre, Getzner Textil développe et produit des tissus pour d'autres applications spéciales sur mesure.

Bâtiment
Production © Marcel Hagen – studio22
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

Tissus de support et de renfort en fibres synthétiques et naturelles

Solutions textiles pour applications industrielles

Getzner Textil recherche des clients et des partenaires souhaitant utiliser et développer conjointement des supports textiles et des matériaux composites pour la construction légère, la technique d'entraînement ainsi que les bandes de transport et de process. Des polyamides synthétiques, mais aussi l'aramide et le Vectran, ainsi que des fibres naturelles sont utilisés.