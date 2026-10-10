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intermaps Software gmbH

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INTERMAPS® est une entreprise de logiciels et de médias spécialisée dans l'analyse de données pilotée par capteurs, le développement de logiciels sur mesure et les applications natives.

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intermaps Software gmbH
Schönbrunnerstraße 80/6
1050 Wien
Autriche
+4315812925
+4315221946
office@intermaps.com
http://www.intermaps.com
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

INTERMAPS® est une entreprise de logiciels et de médias spécialisée dans l'analyse de données pilotée par capteurs, le développement de logiciels sur mesure et les applications natives. Ses domaines d'excellence incluent les systèmes de cartographie numérique et la gestion des données, avec une expertise particulière dans le domaine du ski à travers sa marque iSKI®.

INTERMAPS® est active dans 15 pays sur 3 continents.

opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

analyse et visualisation de données pilotées par capteurs

big data, tableaux de bord et information des visiteurs

Grâce à l'analyse de données assistée par IA dans le cadre des projets "I'M FLOW", INTERMAPS propose des outils de gestion pertinents et valides, ainsi que des informations sur les visiteurs utilisées pour orienter ces derniers et fluidifier le trafic. INTERMAPS® propose aux partenaires ayant des tâches et des problèmes dans ces domaines une évaluation gratuite des problèmes ainsi qu'une estimation des coûts comme base de décision.