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Kohlbrat & Bunz Gesellschaft m.b.H.

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L'entreprise Kohlbrat & Bunz conçoit et fabrique en Autriche des produits dans les domaines de l'urgence, du secours et du positionnement des patients, utilisés dans le monde entier.

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siège social

Kohlbrat & Bunz Gesellschaft m.b.H.
Loretostraße 4 - 8
5550 Radstadt
Autriche
+43645271930
+436452719351
office@kohlbrat-bunz.com
http://www.kohlbrat-bunz.com
vCard
A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

L'entreprise Kohlbrat & Bunz conçoit et fabrique en Autriche des produits dans les domaines de l'urgence, du secours et du positionnement des patients, utilisés dans le monde entier.

Les produits sont développés et fabriqués à 900 mètres d'altitude dans les Alpes autrichiennes. La clé du succès est la relation étroite et de longue date que l'entreprise entretient avec ses partenaires.

Qualité de premier ordre et fiabilité absolue : les produits Kohlbrat & Bunz sont dignes de confiance.

Image produit
© Kohlbrat & Bunz Gesellschaft m.b.H.
Image produit
© Kohlbrat & Bunz Gesellschaft m.b.H.
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

Équipements de secours de haute qualité, fabriqués en Autriche

Les produits Kohlbrat & Bunz sont reconnus mondialement et jouissent d'une excellente réputation pour leur qualité exceptionnelle et leur durabilité :

* Brancards et civières de secours
- UT2000 (brancard universel divisible)
- RollUP (brancard de secours enroulable)

* EMS - Emergency Medical Service
* RedVac - Matelas coquille et attelles pour services d'urgence

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