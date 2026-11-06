L'entreprise Kohlbrat & Bunz conçoit et fabrique en Autriche des produits dans les domaines de l'urgence, du secours et du positionnement des patients, utilisés dans le monde entier.

Les produits sont développés et fabriqués à 900 mètres d'altitude dans les Alpes autrichiennes. La clé du succès est la relation étroite et de longue date que l'entreprise entretient avec ses partenaires.

Qualité de premier ordre et fiabilité absolue : les produits Kohlbrat & Bunz sont dignes de confiance.

© Kohlbrat & Bunz Gesellschaft m.b.H.