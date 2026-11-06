Kohlbrat & Bunz Gesellschaft m.b.H.
contact
siège social
5550 Radstadt
Autriche
Profil de l'entreprise
L'entreprise Kohlbrat & Bunz conçoit et fabrique en Autriche des produits dans les domaines de l'urgence, du secours et du positionnement des patients, utilisés dans le monde entier.
Les produits sont développés et fabriqués à 900 mètres d'altitude dans les Alpes autrichiennes. La clé du succès est la relation étroite et de longue date que l'entreprise entretient avec ses partenaires.
Qualité de premier ordre et fiabilité absolue : les produits Kohlbrat & Bunz sont dignes de confiance.
opportunités d'affaires
Équipements de secours de haute qualité, fabriqués en Autriche
Les produits Kohlbrat & Bunz sont reconnus mondialement et jouissent d'une excellente réputation pour leur qualité exceptionnelle et leur durabilité :
* Brancards et civières de secours
- UT2000 (brancard universel divisible)
- RollUP (brancard de secours enroulable)
* EMS - Emergency Medical Service
* RedVac - Matelas coquille et attelles pour services d'urgence