KRAIBURG Austria GmbH & Co.KG
En bref
La société KRAIBURG Austria GmbH & Co.Kg, fondée en 1947, compte 19 sites de production dans douze pays et environ 2 300 employés dans le monde entier et figure ainsi parmi les leaders mondiaux de l'industrie internationale du caoutchouc.
La société KRAIBURG Austria GmbH & Co.Kg, fondée en 1947, compte 19 sites de production dans douze pays et environ 2 300 employés dans le monde entier et figure ainsi parmi les leaders mondiaux de l'industrie internationale du caoutchouc.
La division ERGOLASTEC, dont le siège de production se trouve en Autriche, est ...
contact
contact
siège social
KRAIBURG Austria GmbH & Co.KG
Webersdorf 11
5132 Geretsberg
Autriche
5132 Geretsberg
Autriche