Mona Naturprodukte GmbH
En bref
MONA Naturprodukte GmbH, une filiale du groupe Hain Celestial, est une entreprise leader dans le domaine des produits biologiques et naturels. Plus de 300 employés sont attachés aux valeurs de l'excellence en matière de saveur, de responsabilité sociale et écologique, de santé et de naturalité.
MONA Naturprodukte GmbH, une filiale du groupe Hain Celestial, est une entreprise leader dans le domaine des produits biologiques et naturels. Plus de 300 employés sont attachés aux valeurs de l'excellence en matière de saveur, de responsabilité sociale et écologique, de santé et de naturalité.
MONA offre une large ...
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siège social
Mona Naturprodukte GmbH
Schottengasse 10/Stg. 1/2 OG
1010 Wien
Autriche
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