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Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

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PHOTONIC, membre du groupe WILD, se spécialise dans la fabrication d’appareils optomécatroniques pour l’industrie, la médecine et les sciences de la vie, ainsi que pour la défense.

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siège social

Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Dresdner Straße 81-85/7.OG
1200 Wien
Autriche
+43148656910
+431486569133
office@photonic.at
http://www.photonic.at
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

PHOTONIC, une entreprise du groupe WILD, se compose d’une équipe d’experts en appareils optomécatroniques. Les points forts du marché se concentrent dans les secteurs de l’industrie, de la médecine, des sciences de la vie et de la défense.

Les produits PHOTONIC pour le secteur de la défense sont des produits optiques hautement spécialisés, destinés à une utilisation militaire. Les designs haute performance et les adaptations sur mesure sont conçus pour des conditions environnementales et d’utilisation extrêmes et sont conformes à toutes les normes MIL et ISO pertinentes.

© Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
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opportunités d'affaires

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Produits optiques pour l’observation, le ciblage et l’ajustement

PHOTONIC : le partenaire technologique pour les systèmes optomécatroniques complexes

La gamme de produits PHOTONIC comprend un large éventail d’instruments optiques, comme des systèmes de redressement pour lance-grenades (tous calibres) et les testeurs de ligne de visée.

PHOTONIC propose des services de développement et de fabrication à la demande, des modules individuels aux systèmes complets, qui requièrent une combinaison unique de savoir-faire en matière d’optique, de mécanique, d’électronique et de logiciels.

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