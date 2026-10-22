PHOTONIC, une entreprise du groupe WILD, se compose d’une équipe d’experts en appareils optomécatroniques. Les points forts du marché se concentrent dans les secteurs de l’industrie, de la médecine, des sciences de la vie et de la défense.

Les produits PHOTONIC pour le secteur de la défense sont des produits optiques hautement spécialisés, destinés à une utilisation militaire. Les designs haute performance et les adaptations sur mesure sont conçus pour des conditions environnementales et d’utilisation extrêmes et sont conformes à toutes les normes MIL et ISO pertinentes.

© Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG