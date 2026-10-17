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Des solutions en molybdène et en tungstène pour la défense et l’aérospatiale

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Plansee Tungsten Alloys, la marque de CIME BOCUZE
446, avenue des Digues
74807 La Roche-sur-Foron Cedex
France
+3345025 3700
+3345025 7642
plansee-ta@plansee.com
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Plansee
Metallwerk-Plansee-Straße 71
6600 Reutte
Autriche
+4356726000
+435672600500
info@plansee.com
https://www.plansee.com
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

Plansee et CERATIZIT font partie du Plansee Group, l’un des principaux fabricants mondiaux de composants en molybdène et en tungstène.
Les matériaux de Plansee et CERATIZIT sont essentiels pour le secteur de la défense en raison de leur densité élevée, de leur résistance à la traction, leur résistance aux températures élevées et de leur excellente usinabilité. Ces propriétés assurent la fiabilité, la durabilité et la résistance à toute épreuve de ces produits, ce qui les rend indispensables pour les applications liées à la défense.

Bâtiments de la société
© Plansee
opportunités d'affaires

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Matériaux hautes performances Plansee

Transparence et traçabilité totales : Produits Plansee pour l'industrie aéronautique et de la défense

Les matériaux Plansee sont des matériaux importants pour l'industrie aéronautique et de la défense. Les propriétés particulières de ces matériaux sont déterminantes : leur excellente résistance à la chaleur, leur densité et leur résistance à la traction, leur bonne usinabilité mécanique et leur effet radioprotecteur.
Les produits Plansee se distinguent par leur fiabilité, leur résistance et leur durabilité.

Image produit
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