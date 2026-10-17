Plansee
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filiales dans ce pays
74807 La Roche-sur-Foron Cedex
France
siège social
6600 Reutte
Autriche
Profil de l'entreprise
Plansee et CERATIZIT font partie du Plansee Group, l’un des principaux fabricants mondiaux de composants en molybdène et en tungstène.
Les matériaux de Plansee et CERATIZIT sont essentiels pour le secteur de la défense en raison de leur densité élevée, de leur résistance à la traction, leur résistance aux températures élevées et de leur excellente usinabilité. Ces propriétés assurent la fiabilité, la durabilité et la résistance à toute épreuve de ces produits, ce qui les rend indispensables pour les applications liées à la défense.
opportunités d'affaires
Matériaux hautes performances Plansee
Transparence et traçabilité totales : Produits Plansee pour l'industrie aéronautique et de la défense
Les matériaux Plansee sont des matériaux importants pour l'industrie aéronautique et de la défense. Les propriétés particulières de ces matériaux sont déterminantes : leur excellente résistance à la chaleur, leur densité et leur résistance à la traction, leur bonne usinabilité mécanique et leur effet radioprotecteur.
Les produits Plansee se distinguent par leur fiabilité, leur résistance et leur durabilité.