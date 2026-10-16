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Salzburger Biermanufaktur GmbH

En bref

La brasserie Weisse de Salzbourg est la plus ancienne brasserie de bière blanche d'Autriche.
La bière est brassée dans cette entreprise familiale depuis 1901 en suivant à la lettre le processus de production éprouvé d'Adelbert Behr, le fondateur.

La bière Weisse est une bière blanche salzbourgeoise trouble ...

secteur

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siège social

Salzburger Biermanufaktur GmbH
Bayerhamerstraße 10
5020 Salzburg
Autriche
+43662876376
prost@salzburgerweissbier.at
http://www.salzburgerweissbier.at
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