Siegl Elektro Produktions- und VertriebsgmbH
En bref
La société SIEGL Elektro s'est spécialisée dans la production et la location de postes de transformation. Les postes sont adaptés à un large éventail d'applications et sont fabriqués individuellement selon les spécifications du client.
La société SIEGL Elektro s'est spécialisée dans la production et la location de postes de transformation. Les postes sont adaptés à un large éventail d'applications et sont fabriqués individuellement selon les spécifications du client.
Son succès se caractérise par 60 années d'expérience en planification, ...
contact
contact
siège social
Siegl Elektro Produktions- und VertriebsgmbH
Gewerbepark Süd 10
5141 Moosdorf
Autriche
5141 Moosdorf
Autriche