STEYR ARMS GmbH est l'un des principaux fabricants autrichiens d'armes de poing et d'armes à feu pour l'armée, la police et les forces de sécurité.

Avec une part d'exportation de plus de 95 %, STEYR ARMS GmbH est un leader mondial du secteur. Dans le monde entier, l'armée, la police et d'autres organismes de sécurité publique font confiance à la qualité, à la précision et à la fiabilité de nos produits.

Des décennies d'expérience internationale se traduisent par des améliorations continues et le développement de nouveaux produits. Des solutions sont également disponibles pour les besoins spécifiques des clients.

Gamme de produits :

- Pistolets

- Snipers

- Fusils d'assaut

- Lance-grenades

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