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STEYR ARMS GmbH

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STEYR ARMS GmbH est l'un des principaux fabricants autrichiens d'armes de poing et d'armes à feu pour l'armée, la police et les forces de sécurité.

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siège social

STEYR ARMS GmbH
Ramingtal 46
4442 Kleinraming
Autriche
+4372528960
+43725278621
office@steyr-arms.com
https://www.steyr-arms.com
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

STEYR ARMS GmbH est l'un des principaux fabricants autrichiens d'armes de poing et d'armes à feu pour l'armée, la police et les forces de sécurité.

Avec une part d'exportation de plus de 95 %, STEYR ARMS GmbH est un leader mondial du secteur. Dans le monde entier, l'armée, la police et d'autres organismes de sécurité publique font confiance à la qualité, à la précision et à la fiabilité de nos produits.

Des décennies d'expérience internationale se traduisent par des améliorations continues et le développement de nouveaux produits. Des solutions sont également disponibles pour les besoins spécifiques des clients.

Gamme de produits :
- Pistolets
- Snipers
- Fusils d'assaut
- Lance-grenades

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© STEYR ARMS GmbH
© STEYR ARMS GmbH
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

ARMES DE PETIT CALIBRE ET DE POING

STEYR ARMS GmbH est le premier fabricant autrichien d'armes de poing destinées aux services publics.

L'entreprise est à la recherche de contacts auprès des services de police, militaires et d'autres forces de sécurité utilisant des pistolets, des snipers, des fusils d'assaut et des lance-grenades. Les armes de petit calibre et de poing sont également utilisées pour la chasse et les sports de tir.

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