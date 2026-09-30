L'autriche a la Fashion Week Octobre 2026 

Ne manquez pas les nouvelles collections des designers et labels autrichiens présents cette nouvelle Fashion Week à Paris!

Venez découvrir les objets textiles à la croisée du design, de l'artisanat, de la décoration et de l'art, que la marque dévoilera dans nos locaux de l'Ambassade d'Autriche, Section commerciale, 6 avenue Pierre 1er de Serbie, 16ème, le 1er et 2 octobre, de 9h à 17h.

WIENER TIMES, basé à Vienne en Autriche, crée des objets du quotidien au style à la fois distinctif, élégant et audacieux. L'accent est mis sur les textiles.

Les pièces sont toutes réalisées avec un souci minutieux du détail artisanal et remettent activement en question les frontières entre abstraction et fonctionnalité, tout en repoussant leurs limites.

Contactez info@wienertimes.com pour prendre RDV.

Les marques autrichiennes

Lena Hoschek ( Prêt-à-porter) stand 339

Mühlbauer Hutmanufaktur (chapeaux et accessoires textiles) Stand 106 et

Rosa Mosa (chaussures et accessoires) Stand 179

vous présenteront leurs nouveautés au Salon Première Classe - Tuileries du 2 au 5 octobre !

D'autres créateurs autrichiens seront aussi présents dans différents lieux parisiens pendant cette Fashion Week.

Pour plus d'information, contactez Mme Angelika Berrod-Holzner, à l'adresse paris@advantageaustria.org.