français
Seitennavigation
toutes les actualités
Inhalt

L'autriche a la Fashion Week Octobre 2026 

Wiener Times - Lena Hoschek - Mühlbauer - Rosa Mosa et d'autres labels autrichiens à découvrir dans les différents showrooms B2B à Paris
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

COLLECTIONS Printemps/ete 2027

Ne manquez pas les nouvelles collections des designers et labels autrichiens présents cette nouvelle Fashion Week à Paris!

Venez découvrir les objets textiles à la croisée du design, de l'artisanat, de la décoration et de l'art, que la marque dévoilera dans nos locaux de l'Ambassade d'Autriche, Section commerciale, 6 avenue Pierre 1er de Serbie, 16ème, le 1er et 2 octobre, de 9h à 17h. 

WIENER TIMES, basé à Vienne en Autriche, crée des objets du quotidien au style à la fois distinctif, élégant et audacieux. L'accent est mis sur les textiles.
Les pièces sont toutes réalisées avec un souci minutieux du détail artisanal et remettent activement en question les frontières entre abstraction et fonctionnalité, tout en repoussant leurs limites.
Contactez info@wienertimes.com pour prendre RDV.

 Les marques autrichiennes

  • Lena Hoschek ( Prêt-à-porter) stand 339
  • Mühlbauer Hutmanufaktur (chapeaux et accessoires textiles) Stand 106 et
  • Rosa Mosa (chaussures et accessoires) Stand 179
    vous présenteront leurs nouveautés au Salon Première Classe - Tuileries du 2 au 5 octobre !

D'autres créateurs autrichiens seront aussi présents dans différents lieux parisiens pendant cette Fashion Week.

Pour plus d'information, contactez Mme Angelika Berrod-Holzner, à l'adresse paris@advantageaustria.org.

links

Liens

toutes les actualités
our news

L’Autriche, un site attractif pour les sièges internationaux

Infrastructures, qualité de vie et sécurité : d’un point de vue stratégique et dans une perspective de long terme, de nombreux arguments plaident en faveur d’un centre de décision au cœur de l’Europe. 

Showroom Wiener Times | 1-2 octobre 2026 | PARIS, chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris

Silmo Paris 25 - 28 Sept 2026

Six marques autrichiennes exposent au Salon SILMO Paris - the place to be, to see, to foresee - le rendez-vous incontournable de l’optique-lunetterie internationale au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte. 